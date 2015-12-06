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محافظ دمياط يعلن انطلاق الخطوات التنفيذية لمدينة "الأثاث"

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محافظ دمياط يعلن انطلاق الخطوات التنفيذية لمدينة "الأثاث" محافظ دمياط يعلن انطلاق الخطوات التنفيذية لمدينة "الأثاث"
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط اليوم، انطلاق الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة الأثاث بحضور الدكتور عبد الوهاب إبراهيم حلمى رئيس مكتب الاستشاريين المتحدين للتخطيط والتصميم العمرانى، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وفريق العمل المعاون واللجنة الفنية المشكلة من المحافظة وتضم كل الأطراف المعنية.

أكد المحافظ خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بمدينة دمياط للأثاث مشيرًا إلى أن اليوم شهد دراسة الانطلاقة الحقيقية للخطوات التنفيذية لمدينة دمياط للأثاث كمشروع قومى تنموى كنوع من دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحًا أن معظم اقتصاديات الدول المتقدمة لها علاقة كبيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعتمد عليها 89.5% من الاقتصاد الأمريكى والكندى.

ووجه المحافظ الشكر للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة على دعمه للمشروع وللمهندس احمد طه على الدور الاستراتيجى لمركز تحديث الصناعة والدعم المقدم لدفع العمل بالمشروع وقدره (1.5 مليون جنيه ) وأكد عقد اجتماع كل 15 يومًا مع المكتب واللجنة الفنية موضحًا أن الهدف من تشكيل اللجنة الفنية هو متابعة وتقييم أعمال المكتب الاستشارى التى سيتم تسليمها وفق البرنامج الزمنى خلال 12 أسبوعًا من تاريخ تحرير العقد ووفقًا للمخرجات المطلوبة عن كل مرحلة .

كما طلب المحافظ من المكتب الاستشارى البدء فى أعمال الجسات وتقديم نموذج الأعمال ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسة التسويقية للمشروع مع الاهتمام بالمكون الاقتصادى والذى يحتاج إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.

وأشاد الدكتور عبد الوهاب ابراهيم حلمى بأهمية المشروع وما له من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مؤكدًا التزامهم بتنفيذ كل مراحل المشروع فى الوقت المحدد وفقًا لكراسة الشروط .

وأشار المهندس أحمد طه إلى أنه لن يكون هناك تحديث للصناعة دون إنشاء مناطق صناعية مؤهلة تقدم منتجات صناعية تغزو الأسواق العالمية مؤكدًا دور مركز تحديث الصناعة فى دعم المجتمع الصناعى فى مثل هذه المشروعات الحيوية والمهمة خاصة مشروع مدينة دمياط للأثاث والذى يليق باسم وبالشعب الدمياطى.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط شهد مراسم توقيع عقد الدراسات الاستشارية لمشروع مدينة دمياط للأثاث بين المكتب الاستشارى الفائز ومركز تحديث الصناعة بدمياط.

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