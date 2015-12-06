النائب عبدالله لاشين بالشرقية: علينا تنحية الخلافات الماضية من أجل المستقبل

قال العقيد عبدالله لاشين نائب دائرة أبو كبير بالشرقية: "إنه لا اقتصاد بدون أمن، وأنا أطالب الجميع بأن يضع يديه فى يد وزارة الداخلية والقيادة السياسية، وتنحية الخلافات الماضية من أجل المستقبل، لكون الحديث فيها لا ينتهى".

وأكد النائب عن حزب مستقبل وطن، خلال كلمته فى حفل نادى الشرقية الرياضى لتكريم نواب المحافظة الجدد، أنه لولا ثورتى "يناير ويونيو" لما كنا نوابا، حيث إنه نتج عنهما أعضاء للبرلمان عبر انتخابات نزيهة.

كان النائب بدأ كلمته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن من الثورتين، معربا عن امتنانه لدورهم وتقديرا لأرواحهم الطاهرة.