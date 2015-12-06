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طلبة صيدلة بالجامعة الروسية يطلقون حملة "عيش مبسوط بسكر مضبوط" فى الشرقية

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طلبة صيدلة بالجامعة الروسية يطلقون حملة "عيش مبسوط بسكر مضبوط" فى الشرقية طلبة صيدلة بالجامعة الروسية يطلقون حملة "عيش مبسوط بسكر مضبوط" فى الشرقية

>نظمت لجنة الصحة العامة بالجمعية العلمية بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية EPSF-ERU فى مدينة بدر، والتابعة للاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة، بالتعاون مع الجمعية العربية للسكر للتوعية بمرض السكر وأخطاره، حملة تحت شعار "عيش مبسوط بسكر مظبوط" على مدار 3 أيام، بدأت بقرية "حفنا" مركز بلبيس، ثم استهدفت طلاب الجامعة وبعض الشباب فى نادى الرواد بالعاشر من رمضان.

وانطلقت الحملة فى قرية "حفنا"، بهدف توعية كل طبقات المجتمع بمرض السكر، وخطورته، وكيفيه تفادى الوجبات التى تزيد من السعرات وتضر بمريض السكر، واستهدفت بالمقام الأول كبار السن، كما استهدفت بعد ذلك طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وبعد التوعية تم قياس نسبة السكر فى الدم وقياس ضغط الدم والوزن والتوعية عن أخطار هذا المرض ومضاعفاته، واختتمت الحملة تحركها، بندوة توعية داخل نادى الرواد فى مدينة العاشر من رمضان.

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مصر 365