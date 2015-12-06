السعودية تدين اغتيال محافظ عدن وعدد من مرافقيه

>عبر مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاغتيال محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، وعدد من مرافقيه اليوم الأحد، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء ذهابه إلى مقر عمله.

وأضاف المصدر أن "يد الغدر والخيانة التى طالت الأبرياء اليوم فى عدن لن تثنى جهود دول التحالف فى دعم الحكومة الشرعية فى اليمن وإعادة الأمن والاستقرار لربوع هذا البلد الشقيق"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن تنظيم (داعش) مسئوليته عن اغتيال المحافظ اليوم الأحد.. يذكر أن تنظيم "داعش" قد نفذ عدة عمليات مشابهة فى محافظة عدن استهدفت مقر الحكومة وجنود اماراتيون، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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