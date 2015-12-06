أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع طالب ثانوي دهسه جرار زراعي في سوهاج

Google+ Print
مصرع طالب ثانوي دهسه جرار زراعي في سوهاج مصرع طالب ثانوي دهسه جرار زراعي في سوهاج

حادث موتوسكل – أرشيفية

لقي طالب ثانوس مصرعه، متأثرًا، بإصابات بالغة بعد أن دهسه جرار زراعي على طريق البلينا عرابة أبيدوس جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد طالب بالمرحلة الثانوية يدعى “أحمد كليب” متأثرًا بإصابات بالغة بعد أن دهسه جرار زراعي، وأظهرت التحريات أن المجني عليه كان يقود دراجة بخارية “موتوسيكل، وأثناء سيره على طريق “البلينا – عرابة أبيدوس” تفاجئ بمرور جرار زراعي ونتيجة السرعة الزائدة والرعونة في القيادة أصدم بالجرار الزراعي الذي أنهى حياته في الحال.

تم التحفظ على الجاني، وتحرير بالمحضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة