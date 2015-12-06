مصرع طالب ثانوي دهسه جرار زراعي في سوهاج

لقي طالب ثانوس مصرعه، متأثرًا، بإصابات بالغة بعد أن دهسه جرار زراعي على طريق البلينا عرابة أبيدوس جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد مصر طالب بالمرحلة الثانوية يدعى “أحمد كليب” متأثرًا بإصابات بالغة بعد أن دهسه جرار زراعي، وأظهرت التحريات أن المجني عليه كان يقود دراجة بخارية “موتوسيكل، وأثناء سيره على طريق “البلينا – عرابة أبيدوس” تفاجئ بمرور جرار زراعي ونتيجة السرعة الزائدة والرعونة في القيادة أصدم بالجرار الزراعي الذي أنهى حياته في الحال.

تم التحفظ على الجاني، وتحرير بالمحضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.