السفيرة نبيلة مكرم: أنا وزيرة قبطية وأدافع عن الإسلام الوسطي المعتدل‎

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن الانتخابات البرلمانية وتصويت المصريين في الخارج هي الفاعلية الأولى للوزارة الجديدة، مشيرة إلى تواصلها مع المصريين بالخارج واستماعها إلى مشاكلهم ومطالبهم.

وأضاف خلال حوارها للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أنها لمست سعادة لدى المصريين بالخارج بإعادة الوزارة الخاصة بشؤونهم، مؤكدة أنها عقدت لقاءات مع المصريين بالخارج وأن دور الوزارة هو خدمتهم.

وتابعت قائلة: المواطن عندما يلمس اهتمام المسؤول في الدولة يستعيد ثقته فيها.. ولقد سافرت إلى أستراليا حتى أتواصل مع المصريين هناك وتعرفت على أنشطتهم، موضحة أن زيارتها التي استمرت لـ48 كانت لها نتائج مثمرة جدا والمصريين هناك سعدوا بها.

وأشارت نبيلة مكرم إلى أن المواطن في الخارج كانت ليس لديه معلومات كافية عن المرشحين في دائرته وجولتها للخارج كانت لتعريف المصريين بالخارج وإطلاعهم على كافة المعلومات المتاحة عن البرلمان والمرشحين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الإعلام له دور كبير في تكثيف المعلومات عن المرشحين والانتخابات.. مشيرة إلى أن تمثيل المصريين بالخارج داخل البرلمان خطوة إيجابية تحدث لأول مرة في مصر.

وأوضحت أن المصريين بالخارج شرائح متعددة ولكل شريحة مطالبها.. مضيفة أنها بدأت بالتوجه إلى مشاكل العامل البسيط وما يهمها العامل المصري البسيط في دول الخليج وباقي دول العالم في المقام الأول. حيث توجد مشاكل خاصة بالتأمينات والمعاشات الخاصة بالعاملين في الخارج متراكمة.

وتابعت قائلة: أنسق مع الوزارات المعنية لحل المشاكل الخاصة بالتأمينات والمعاشات، وأحرص على أن يكون للعمالة المؤقتة بالخارج تأمينات اجتماعية وصحية.

> وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم أنها تواصلت مع السفير الفلبيني بالقاهرة للتعرف على الآليات التي يعملون بها لحماية حقوق مواطنيهم في الخارج.

وتعقيبا على حالة المصري الذي قتل في الكويت، أكدت أن الحالات الطارئة التي يتعرض لها العامل المصري بالخارج تحتاج تحرك سريع وفوري من الدولة، وأن التحرك السريع لنجدة العامل البسيط أعاد الثقة في الحكومة.. مضيفة “أعمل على بناء الثقة بين الحكومة وبين المصريين في الخارج”.

وفي سياق آخر، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنها تعمل على إعادة هيكلة قطاع المصريين بالخارج لتحويله إلى وزارة، وذلك بالتوازي مع حل مشاكل المصريين في الخارج، كما أنسق مع وزارتي الخارجية والقوى العاملة لمصلحة المصريين في الخارج.. مؤكدة احترامها لدور وزارتي الخارجية والقوى العاملة.

وقالت إننا نعمل على الانتهاء من قانون الهجرة وسنعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشته.. ومن القضايا التي تهتم بها الوزارة هجرة الأطفال “القصر” بصورة غير شرعية للخارج.

وأكدت أن محافظة كفرالشيخ يخرج منها عدد كبير من الأطفال وكذلك محافظة المنيا.. مضيفة “أوجه رسالة تحذير للأسر التي تسمح بهجرة أطفالها من 7 سنوات لأوروبا”.

وتابعت قائلة: رعاية المصريين في الخارج دور الدولة وحماية أفكارهم من التطرف، والشباب المصري في الخارج عرضة للاستقطاب من أصحاب الفكر المتطرف”.

وأضافت سنوقع بروتوكول مع وزارة الثقافة لتوضيح سماحة الإسلام في الخارج، وسنقوم باختيار شخصيات مرموقة في الخارج للمساهمة في توضيح صورة الإسلام الوسطي بالخارج”.

وقالت السفيرة نبيل مكرم “نعم أنا وزيرة قبطية وأدافع عن الإسلام الوسطي المعتدل في الخارج من التطرف”.. مشيرة إلى أن المصريين بالخارج عددهم ما بين 6 إلى 8 مليون.