أفضل طريقة لإزالة المكياج

تكمن أهم عوامل نضارة بشرتك، والحفاظ عليها من التجاعيد، في إزالة المكياج قبل النوم، مهما كانت الظروف، فالمكياج يعمل على انسداد المسام، مما يساعد على ظهور الحبوب والتجاعيد، وغيرها من المشاكل على البشرة.

ولتتعلمي الطريقة الصحيحة لإزالة المكياج إليك هذه الخطوات:

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1.حمايه العين: الجلد في منطقة حول العين هو أرق مناطق الجلد في البشرة، لذا فهو الأكثر عرضة للالتهاب التي قد تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء وأكياس العين، فاحرصي على اختيار مزيل المكياج المناسب لعينيك، وكل ما عليك فعله هو وضع من 2 إلى 3قطرات من المزيل على قطنة نظيفة ووضعها على عينيك من 20 إلى 30 ثانية مع المسح اللطيف لإزالة المكياج، وتجنّباً لإزالته بقوة كي لا تنكسر رموشك، أما بالنسبة لإزالة الماسكارا عن الرموش، فعليك استخدام المزيل المناسب لنوع الماسكارا الذي تستخدمينه، فإذا وضعتِ الماسكارا المضادة للماء، عليك إزالتها بالمزيل الخاص لذلك.

2.غسل البشرة بالماء: لا تكتفي بإزالة المكياج بالمزيل الخاص بك، ولكن عليك بعد إزالة المكياج شطف البشرة بالماء الفاتر، لتجنّب تلفها.

3.ترطيب البشرة: من المهم ترطيب البشرة جيداً بعد إزالة المكياج، فالمزيل يساعد على جفاف البشرة وإزالة كل الزيوت المتراكمة عليها، بما فيها الزيوت الطبيعية التي تنتجها، فكل ما عليك فعله هو الجمع بين القليل من الفازلين مع المرطب الخاص بك ووضعه على بشرتك بعد إزالة المكياج، وبعدها يمكنك أن تنعمي بنوم هادئ وصحي.

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