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بطل ' ذا فيكتوريوس ' لـ في الجول: سلجادو والدي، ولا أتمنى العودة لمصر إلا في هذه الحالة

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بطل ' ذا فيكتوريوس ' لـ في الجول: سلجادو والدي، ولا أتمنى العودة لمصر إلا في هذه الحالة بطل ' ذا فيكتوريوس ' لـ في الجول: سلجادو والدي، ولا أتمنى العودة لمصر إلا في هذه الحالة

"هدفي العودة لمصر لتمثيل فقط" بهذه التصريحات بدأ أيمن الغباشي والحائز على لقب أحسن لاعب في برنامج المسابقات "ذا فيكتوريس".

وتوج لاعب نجوم المستقبل بجائزة البرنامج والذي يشرف عليه في لجنة التحكيم النجم الفرنسي السابق تيري هنري، النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بيرو، النجم الإسباني السابق ميشيل سلجادو والنجم المصري السابق محمد بركات.

ويتيح البرنامج الفرصة للحاصل على المركز الأول بقضاء فترة معايشة مع فريق بنفيكا البرتغالي بالإضافة للحصول على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

وعقب وصوله للأراضي المصرية اختص الغباشي موقع FilGoal.comحيث قال في هذا السياق "سألتحق بفريق بنفيكا يوم 25 من الشهر المقبل، وأتمنى التوفيق في هذه الفترة، و العودة لمصر لتمثيل المنتخب فقط".

وأتم لاعب نجوم المستقبل "أود أن أشكر ميشيل سلجادو الذي يعتبرني في مثابة ابنه ودائمًا يقول لي أنت أحد أولادي، لقد شجعني كثيرًا ووعدني بمساعدتي في الاحتراف في الخارج".

اللاعب الشاب أنهى تصريحاته قائلًا "أنا سعيد جدًا بحصولي على هذه الجائزة وتشريف بلدي".

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فيديو اليوم السابع

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