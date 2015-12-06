علي معلول يُجيب.. هل يتفاوض مع الأهلي؟

أكد علي معلول ظهير أيسر نادي الصفاقسي التونسي عدم وجود أي مفاوضات بينه وبين النادي الأهلي مؤكدا إنه "يٌفضل الاحتراف الخارجي".

الأهلي تعادل مع الصفاقسي التونسي بهدف لكل فريق في لقاء ودي مثير. (طالع التفاصيل)

وشارك علي معلول ظهير أيسر الصفاقسي في المباراة كلاعب وسط وقدم أداء جيد للغاية.

وتحدث مدرب الصفاقسي عن علي معلول عقب المباراة عن رفض رحيل اللاعب في يناير ولكن. (طالع التفاصيل)

وتطرق علي معلول خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن حقيقة المفاوضات مع الأهلي قائلا: "لا توجد أي مفاوضات بيني وبين الأهلي".

وأضاف "أُفضل الاحتراف الأوروبي".