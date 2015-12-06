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"الأمن الوطنى" العراقى يمهل تركيا لسحب قواتها من الموصل 48 ساعة

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"الأمن الوطنى" العراقى يمهل تركيا لسحب قواتها من الموصل 48 ساعة "الأمن الوطنى" العراقى يمهل تركيا لسحب قواتها من الموصل 48 ساعة
اجتمع المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادى مساء اليوم الأحد، وناقش التدخل العسكرى التركى فى العراق ومشكلة النازحين وحماية خطوط الطاقة الكهربائية من الهجمات الإرهابية.

وأكد المجلس حق العراق فى استخدام كافة الخيارات المتاحة ومن بينها اللجوء لمجلس الأمن فى حال عدم انسحاب القوات التركية التى دخلت إلى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق خلال 48 ساعة .

وجدد المجلس الوزارى موقف العراق الرافض لدخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضى العراقية دون موافقة وعلم الإتحادية فى بغداد، واعتبره انتهاكا للسيادة وخرقا لمبادىء حسن الجوار.. حضر الاجتماع وزيرا الدفاع خالد العبيدى والداخلية محمد سالم الغبان ومستشار الأمن الوطنى فالح فياض وقادة الأجهزة الأمنية.

من جهة أخري، استقبل العبادى فى بغداد مساء اليوم السفير الايرانى لدى العراق حسن دانائى فر، الذى سلمه رسالة خطية من الرئيس الإيرانى حسن روحانى عبر فيها عن شكره وتقديره للحكومة والشعب العراقى لما قدموه من خدمات وتامين لزوار "أربعينية الحسين" بمدينة كربلاء جنوبى العراق.

كما قدم السفير الإيرانى اعتذار بلاده للحكومة العراقية عن بعض التجاوزات التى حدثت من الزوار الايرانيين فى بعض المنافذ الحدودية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أبلغت السفير الإيرانى احتجاجها الرسمى على سماح السلطات الإيرانية بدخول زائرين منها إلى الاراضى العراقية دون الحصول على تأشيرات دخول "فيزا" لأداء زيارة "أربعينية الحسين".. وشددت على ضرورة التزام الجانب الايرانى بعدم السماح لمن لا يمتلك تأشيرة دخول من الاقتراب من المنافذ الحدودية.

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مصر 365

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