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مقتل وإصابة 25 مدنيا فى قصف للحوثيين على الأحياء السكنية بتعز اليمنية

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مقتل وإصابة 25 مدنيا فى قصف للحوثيين على الأحياء السكنية بتعز اليمنية مقتل وإصابة 25 مدنيا فى قصف للحوثيين على الأحياء السكنية بتعز اليمنية

>أفادت مصادر طبية يمنية مساء اليوم الأحد بمقتل مدنيين اثنين وجرح 23 آخرين، جراء القصف العشوائى الذى شنه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح على أحياء سكنية بمحافظة تعز (257) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن من بين الجرحى نساء وأطفال، لافتة إلى أن القصف استهدف الاحياء السكنية بمختلف الأسلحة الثقيلة، من بينها أحياء الدحى والشماسى والدمغة وعصيفيرة والروضة.

وفى سياق متصل، أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية بأن 11 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح قتلوا فى مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الجيش الوطنى والمقاومة فى منطقة الأقروض بمديرية المسراخ.

ولفتت المصادر إلى رجال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال تلك المواجهات من تدمير ثلاثة دوريات للحوثيين، فيما صدوا هجوما للحوثيين وقوات صالح على منطقة ميلات بالربيعي، وأسفر ذلك عن مقتل أربعة منهم وجرح 12 آخرين.
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