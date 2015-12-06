ننشر اعترافات المتهم بقتل سائق فى الإسكندرية

اعترافات قاتل سائق الإسكندرية

المتهم: عرفت أنه مبيعرفش يعوم فرميته فى مصرف النوبارية

"خططت لأكثر من 3 أسابيع للحصول على سيارة محمد للعمل عليها بعد أن ضاق الحال بى وبأسرتى ولا أستطيع إحضار الطعام لهم، ولا أعرف مهنة أخرى غير قيادة السيارات، ولم يوافق أى بنك على إقراضى لعدم وجود ضمانات، فلم يكن هناك حل سوى الاستيلاء على سيارة وتغيير ملامحها ومعالمها والعمل عليها، لذا اتفقت مع محمد بأن يوصلنى وحدى إلى منطقة غرب الإسكندرية مقابل اعطائه المزيد من الأموال، وبالفعل وافق على ذلك وأثناء الطريق تحدثت معه عن ظروفى وظروفه وتأكدت من عدم قدرته على السباحة".>كانت هذه اعترافات الشاب المتهم بقتل سائق بالإسكندرية لسرقة سيارته والعمل عليها الذى لم يكف عن البكاء، مطالباً بضرورة القصاص للمجنى عليه ومنه وتسليمه إلى حبل المشنقة.>ويضيف المتهم محمد: "بعد ما عرفت أنه لا يجيد السباحة استقرت الفكرة بعقلى وهى إلقاؤه بمصرف النوبارية وهو ما قمت به عندما أخبرته بضرورة الوقوف حتى أقوم بقضاء حاجتى وقام بالنزول معى وعندها قمت بضربه بشومة غليظة وضعتها تحت الجاكت الخاص بى ثم دفعه إلى مياه الصرف الصحى، وقمت بسرقة السيارة ونزع الإكصدام الخلفى منها ولوحات الأرقام والفوانيس وتغيير معالمها استعداداً للعمل عليها".

ويضيف المتهم: "أول يوم نزلت بالسيارة قابلت لجنة مرور حيث طلب الضابط منى رخصة السيارة وبالطبع ليست معى فقام بسحب السيارة منى ولم تفلح محاولات استجدائه فى اعادتها لى".

ويقول محمد: "مكنش معايا فلوس ولا لاقى شغل ومكنش فى حل تانى غير ده، وربنا ماباركليش ياريت تعدمونى وتخلصونى من عذاب الضمير اللى انا فيه".

بداية الحادث

>البداية عندما تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من "طايل.ع" -مواليد 1992 صياد - مقيم خلف شركة بتروجت نجع الصيادين مرغم - بوجود جثة بالمياه بمصرف غرب النوبارية اسفل كوبرى الثروة السمكية.

وبالانتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص مجهول ومسجاة على وجهها بالمياه وباستخراجها من المياه تبين ان الجثة لشخص ذكر فى العقد الثالث من العمر يرتدى كامل ملابسه يرتدى بنطال زيتى اللون وتى شيرت بنى اللون وينتعل حذاء اسود، وأن الجثة فى حالة انتفاخ وتعفن وتآكل بالأطراف ووجود جرح رضى بفروة الرأس، وبتفتيش ملابسه عثر على بطاقة تحقيق شخصية باسم "محمد السيد عيد السيد"- مواليد 1990 سائق - ومقيم مساكن الصينية بلوك 3 مدخل الهانوفيل الدخيلة - وحافظة نقود من القماش داخلها صورة ضوئية لرخصة قيادة درجة ثالثة باسم المتوفى ومبلغ 105 جنيهات وسلسلة مفاتيح.

تحريات الأمن

>وكشفت التحريات أن المجنى عليه محرر بشأن غيابه المحضر رقم 15180 لسنة 2015 ادارى الدخيلة بتاريخ 14 نوفمبر.

من جانبه قال اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إنه نظراً لما اتسم به الحادث من خطورة اجرامية تمثلت فى التعدى الصارخ على النفس تم عمل خطة شملت اعادة معاينة مكان ومحل الحادث مع الاستعانة بضباط الأدلة الجنائية لرفع ما يوجد من آثار متخلفة عن الجريمة او الجناة و متابعة الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها وحصر وتحديد المسروقات والنشر عنها بكافة طرق النشر وحصر وفحص خطوط السير الاحتمالية لهروب الجناة من محل الحادث فى محاولة للتوصل لشهود رؤية تفيد فى تحديد شخصية الجناة والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة لتحديد اتصالات المجنى عليه خاصة فى الأوقات المعاصرة لوقوع الحادث.

إجراءات البحث عن الجانى

>وأضاف مدير المباحث أنه تم النشر عن السيارة رقم 11730 رحلات الإسكندرية ميكروباص بيضاء اللون والخاصة بالمجنى عليه بكافة طرق النشر، وفحص خط سير المجنى عليه يوم الحادث بالسيارة قيادته لمحاولة التوصل الى شاهد رؤيا يفيد فى كشف غموض الحادث، وحصر وفحص علاقات وخلافات المجنى عليه بمحيط سكنه وعمله وتحديد اى منها يرقى ان يكون دافعا لارتكاب الحادث، وحصر وفحص قاطنى المنازل والاراضى المتاخمة والمجاورة لمحل الحادث لمحاولة التوصل الى معلومات او مشاهدات قد تفيد فى كشف غموض الحادث، وحصر وفحص المسجلين جنائياً وذوى المعلومات وسيئ السمعة فى محيط عمل وسن ومحل العثور على جثة المجنى عليه وفحص مدى علاقة اى منهم فى ارتكاب الحادث وتجنيد المصادر السرية للافادة بالمعلومات والمعاونة فى اجراءات البحث وفحص ما يستجد من معلومات اثناء السير فى خطة البحث.

وأضاف مدير ادارة البحث الجنائى أنه تم ايكال تنفيذ عناصر تلك الخطة لفريق بحث ضم ضباط قسم المباحث الجنائى وضبط وحدة مباحث قسم العامرية أول وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، وتوصلت جهود فريق البحث الى ان مرتكب الحادث هو "محمد .ع"- 20 سنة سائق ومقيم زاوية عبد القادر قبلى.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه حادث مقتل المجنى عليه والاستيلاء على السيارة قيادته بأن قام باستدراجه يوم الحادث بالسيارة قيادته رقم 11730 رحلات اسكندرية ميكروباص من محطة مصر إلى منطقة البتروكيماويات دائرة قسم العامرية أول وعقب وصولهما عند مصرف غرب النوبارية اسفل كوبرى الثروة السمكية باغته بضربة على مؤخرة رأسه بشومة خشبية ودفعه داخل مصرف المياه، مستغلاً سابقة علمه بان المجنى عليه لا يجيد السباحة ثم قام بالهروب بالسيارة التى قام بالعمل عليها بعد تغيير معالمها وأرقام لوحاتها المعدنى.

وأضاف أنها ضبطت بمعرفة إدارة المرور فى إحدى الحملات المرورية وتم التحفظ عليها بوحدة التحفظ بمحرم بك.

وبإرشاده تم ضبط بمسكنه الشومة الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الحادث وإكصدام خلفى و2 سماعة وفرض وفوانيس السيارة المسروقة، كما تم ضبط السيارة بوحدة التحفظ بمرور محرم بك.