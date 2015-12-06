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شاهد ماذا قالت هبة قطب لزوجة أدمنت ممارسة العلاقات الآثمة عبر الإنترنت

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شاهد ماذا قالت هبة قطب لزوجة أدمنت ممارسة العلاقات الآثمة عبر الإنترنت شاهد ماذا قالت هبة قطب لزوجة أدمنت ممارسة العلاقات الآثمة عبر الإنترنت

حلت الدكتورة هبة قطب إستشاري العلاقات الزوجية ضيفا على برنامج ” بوضوح ” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على فضائية الحياة، واستقبلت العديد من الأسئلة كعادة الحلقات التي تكون فيها ضيفة في البرامج المختلفة، حيث توجه لها أسئلة خاصة على الأغلب بالمتزوجين.

أرسلت أحد السيدات المتزوجات سؤالا إلى الإعلامي عمرو الليثي تسأله عن رأي الدكتورة هبة قطب في علاقة آثمة تقوم بها عبر الإنترنت مع ثلاثة شباب كانوا أصدقاءها قبل الزواج، وأوضحت في إستفسارها أن زوجها كثير السفر والأوقات التي تجمع بينهما قليلة وهو ما اضطرها إلى اللجوء إلى هذه الأفعال الشاذة، حيث آشارت إلى أنها أدمنت القيام بهذه الممارسات، وتسأل الدكتورة هبة قطب هل تعتبر خائنة بعد إرتكابها لهذه التصرفات؟، وتسأل كذلك عما إذا كان يجب عليها أن تخبر زوجها بما قامت به أم لا؟ وآشارت إلى أنه بالطبع سيترتب على ما حدث حدوث الطلاق.

الدكتورة هبة قطب أجابت بشكل قاطع بأنها بالفعل خائنة لزوجها، إلا أنها لا تعتبر زانية لأنه لم يحدث ما يجعلها كذلك، وقالت أنها إذا نظرت إلى رجلا آخر غير زوجها فهي خائنة، ودعتها للتوقف عن هذه الأفعال وعدم إخبار زوجها بما حدث، ولعل ستر الله لها طوال هذه الفترة حتى تتوقفي هو يريد بذلك أن يسترك للنهاية.

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