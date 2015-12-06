مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى تصادم سيارتين بميكروباص فى أسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب إثنان آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ، بميكروباص على طريق "أسيوط - البحر الأحمر".

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث طريق بين السيارة رقم 1204 والسيارة 1160 بطريق " أسيوط - البحر الأحمر".

وأسفر الحادث عن مصرع "عتريس عبد الرسول"، 26 سنة، وإصابة "علاء أحمد عبد السميع دسوقى"، 26 سنة، و"زهدى محمد سلمى"، 30 سنة ، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان العام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.