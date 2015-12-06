باسم ياخور في جلسة دافئة مع مثله الأعلى راغب علامة

إجتمع السوبر ستار راغب علامة بالنجم السوري باسم ياخور في جلسة في أحد المطاعم البيروتية، خيمت عليها الكثير من أجواء المودة والدفء في ظل ّ الأجواء الباردة التي يعشيها لبنان في هذه الأيام.

علامة كما ياخور، نشرا صورتهما المشتركة عبر حسابيهما على "إنستغرام"، وعلق تحتها الأول "مع صديقي الممثل المبدع باسم ياخور في بيروت"، بينما كتب الثاني "الصديق الرائع والأخ راغب علامة في جلسة جميلة اليوم".

يشار أن باسم ياخور، كان قد أشاد بـ راغب علامة، وإعتبره مثالاً أعلى للنجاح والنجومية والإستمرارية.

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