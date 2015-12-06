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عابد فهد في السجن بسبب إشاعة

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الإثنين 07-12-2015 18:24

دبي - تمام عجمية

استكملت عمليات تصوير «خماسيات الغرام» تحت إدارة المخرج الليث حجّو، بوجود نجوم الخماسية الحالية عابد فهد وأمل بوشوشة وعبد المنعم العمايري وحسين عبّاس، على أن يكتمل نصاب الأبطال بممثلين آخرين كأيمن رضا وفادي صبيح وغادة بشّور وغيرهم.
ويؤدي فهد دور «يوسف»، الذي يسعد بقصة حب رائعة، قبل أن تدمرها إشاعة حبكها السجن بالتآمر مع المجتمع، فتهدم كل ما يتصل به وبشريكته. يخرج «يوسف» من السجن بعد 18 عاماً، فترة كافية لتبدل العالم من حوله.
وقال فهد في تصريح خاص: أنه اختار الارتباك سمة عامة لشخصية يوسف، بسبب الظروف الاستثنائية، التي يتعرض لها عبر مراحل زمنية متعددة، تنهكه جسدياً ومعنوياً وذهنياً. وشدّد النجم السوري على «استثنائية نص ممدوح حمادة؛ ما يدفع الممثل إلى بذل جهود جبّارة والاستمتاع بالأداء في تحدٍ يحبّذه كل فنان».
وأكّدت بوشوشة من جهتها أن الدور الذي تؤديه جديد من نوعه بالنسبة لها، مضيفةً باقتضاب في أول يوم تصوير لها يوم أمس السبت: «الدور جديد شكلاً ومضموناً، أنا فيه امرأة مخلصة وقوية تحاول انتظار شريكها، لكنها حساسة جداً، تتفاعل مع المجريات السريعة للأحداث على طريقتها».
ولفتت من جهة أخرى إلى مدى حماسها أثناء قراءة النص الذي لم يحاول أن يضعها في قالب المرأة الجميلة بشكل نمطي.

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سيدتي