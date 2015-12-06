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كيف رحّب قصي خولي وباسم ياخور وميلاد يوسف بطوني عيسى في «خاتون» بدمشق؟

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الإثنين 07-12-2015 18:36

دبي - تمام عجمية

رحّب نجوم الدراما السورية بانضمام اللبنانيين طوني عيسى ويوسف الخال إلى مسلسل «خاتون» الشامي، على رأسهم باسم ياخور وقصيّ خولي وميلاد يوسف وآخرون.
وقال النجم السوري قصيّ خولي عن زميله اللبناني: «طوني عيسى شهادتي مجروحة فيه، هو صديقي جداً، وهو ممثل يثبت نفسه بشكل جميل، خاص وموهوب وحضوره مميز، وأنا أرى مستقبلاً للدراما اللبنانية معه؛ لأنه شخص واعٍ ومهتم ومجتهد. وألف مبروك لخاتون ولكل من يعمل به، عمل متميز، وأتمنى أن يتفوقوا فيه».
والجدير بالذكر أن خولي وعيسى عملا سوياً سابقاً في «بنت الشهبندر» (كتابة هوزان عكّو، وإخراج سيف السبيعي) خلال الموسم الرمضاني الماضي.
ورّحب النجم السوري باسم ياخور من جهته أيضاً بشريكه في العمل عيسى، من خلال مقطع خاص مع عيسى، كشف عبره مشاركة الأخير في العمل، وأن شخصيته ستكون إلى صف شخصية ياخور في العمل وفق المجريات الدرامية.
واصطحب ياخور خلال أيام عيسى الأولى في التصوير بجولة في الشام، والتقطا الصور سوياً من قلب العاصمة دمشق؛ حيث التقى النجمان أيصاً بمعجبيهما.
وأكّد عيسى من جهته أن مشاركته الأولى في سورية تعتبر «شرفاً كبيراً» له، علماً أنه اجتمع مع «إخوانه وأخواته» ياخور وممثلين سوريين آخرين في أعمال عدّة مثل «علاقات خاصة»، (كتابة نور شيشكلي وإخراج رشا شربتجي).
وجمع يوم عيسى الأول في التصوير بالنجم السوري ميلاد يوسف الذي استقبل عيسى بشكل حار، مؤكداً أنه بين أهله قائلاً: «رح ندير بالنا عليه بعيونا».
ويقدم يوسف في «خاتون» شخصية «عز الدين» ابن زعيم الحارة «أبو العز» (سلوم حدّاد)، وشقيق «خاتون» ماراً في مصاعب عديدة في إطار العائلة والحارة في طريقه إلى السلطة التي يتنازعها الكثيرون، لا سيما داخل المنزل الواحد، بالإضافة إلى محاولة المحتل الفرنسي الاستفادة من هذه الثغرة.
إلى ذلك يؤدي ياخور شخصية «عكّاش» في «خاتون»، الذي تقوده مشاكله مع حارة «أبو العز» إلى القيام بمشاكل كثيرة مثل قطع الطريق وإحراق الحارة والتعامل مع المحتل الفرنسي.
ومن جهته يجسد عيسى شخصية الضابط الفرنسي «دانيال»، الذي يمارس سياسات بلده ضد أبناء الوطن، في تقاطع كبير بين خطه «وعكّاش».

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سيدتي

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