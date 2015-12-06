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افتتاح مهرجان مراكش الدولي بتكريم الأمريكي بيل موراي و المغربي كمال الدرقاوي

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الأحد 06-12-2015 18:21

انطلق المهرجان الدولي الخامس عشر للفيلم الدولي بمراكش على إيقاع إجراءات أمنية مشددة، للاحتفال بالافتتاح الذي كرم خلاله الممثل و المخرج الأمريكي بيل موراي و مدير التصوير المغربي كمال الدرقاوي ، حيث حضر عدد كبير من السينمائيين و الفنانين و المهتمين بالفن السابع .

ستعرف الدورة تكريم السينما الكندية ، و يتبارى 15 فيلم على جوائز المهرجان تحت إشراف و تحكيم لجنة ترأسها السينمائي الأمريكي المعروف فرانسيس فورد كوبولا و ناوومي كاوازي من اليابان و الهندية ريشا سادا و أولكا كوريلينكو من أوكرانيا و طوماس فينتبرك من الدانمارك و أنطون كوربين من هولندا و جون بيير جوني من فرنسا و سيرجيو كاستييتو من إيطاليا و الممثلة المغربية أمل عيوش و سامي بوعجيلة من تونس . سيستمر المهرجان إلى غاية 12 ديسمبر الجاري موعد حفل الاختتام .

و تجدر الإشارة إلى أن الأفلام العربية المشاركة هي فيلمين فقط الأول لبناني تحت عنوان "كتير كبير " للمخرج الشاب اللبناني ميرجان بوشعيا و فيلم مغربي بلجيكي لمخرجه المغربي جواد غالب بعنوان "المتمردة".

 

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