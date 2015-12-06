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حقيقة عودة باسم يوسف لتقديم برنامج على قناة تونسية!

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الأحد 06-12-2015 19:17

نشرت بعض التقارير أخباراً تفيد بعودة الإعلامي الساخر باسم يوسف لتقديم برنامج على قناة التاسعة التونسية بعنوان "مع باسم".

ونشرت القناة على صفحتها صورة وتم التعليق عليها :"مع باسم يوسف قريباً".

هذا ما أخرج الاعلامي الساخر عن صمته عبر تويتر قائلاً:" هذا خبر غير صحيح بالمرة، قمت بمقابلة تليفزيونية على هذه القناة.. برجاء تحري الدقة"، ما يعنى أن باسم لن يقدم برنامج على هذه القناة بل أجرى فقط مقابلة تليفزيونية معهم.

 

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