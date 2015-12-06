حقيقة عودة باسم يوسف لتقديم برنامج على قناة تونسية!

نشرت بعض التقارير أخباراً تفيد بعودة الإعلامي الساخر باسم يوسف لتقديم برنامج على قناة التاسعة التونسية بعنوان "مع باسم".

ونشرت القناة على صفحتها صورة وتم التعليق عليها :"مع باسم يوسف قريباً".

هذا ما أخرج الاعلامي الساخر عن صمته عبر تويتر قائلاً:" هذا خبر غير صحيح بالمرة، قمت بمقابلة تليفزيونية على هذه القناة.. برجاء تحري الدقة"، ما يعنى أن باسم لن يقدم برنامج على هذه القناة بل أجرى فقط مقابلة تليفزيونية معهم.