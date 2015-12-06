بمناسبة عيد ميلادها اليوم..ننشر صور شريهان التي أثارت جدلاً!

يحتفل اليوم عشاق النجمة شريهان بعيد ميلادها، وهنأها القائمون على صفحتها الرسمية على فيس بوك قائلين:" 6 ديسمبر هو يوم عيد ميلاد النجمة الغالية على قلوبنا شريهان .. بإسم إدارة الصفحة نود ان نحتفل معكم بهذه المناسبة المميزة ونتمنى للنجمة شريهان عيداً سعيداً مليئاً بالحب والسعادة"

فيما هنأتها المطربة أحلام بعدما نشرت صورة لها على "فيس بوك" وعلقت عليها قائلة: لليلة عيد ميلاد ماسة مصر ، الجوهرة ، الغالية ، التي اجتمع على حبها الجميع ، كل سنة وانتي غالية علينا شريهان بحبك".

وعلى الرغم من غياب شريهان عن الساحة الفنية وعدم قيامها بأي عمل تمثيلي منذ سنوات طويلة إلا أنها عادت للظهور مجدداً بعدما نزلت إلى ميدان التحرير مع ثوار مصر مطالبين بتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومنذ ذلك الحين لم تغب شريهان عن مواقع التواصل الاجتماعي وكانت دوماً تثير الجدل بأي شيء تنشره.

ومن أبرز ما نشرته وكان مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت صورة ابنتها الوحيدة لؤلؤة خاصة بعد ما اتضح الشبه الكبير بينهما حيث بدت لؤلؤة وكأنها نسخة مصغرة من النجمة والدتها.

من أهم الصور التى حققت رواجاً أيضاً واثارت أحاديث حولها هتلك التي نشرتها من آخر جلسة تصوير لها مع المصور كريم نور،و بدت فيها شريهان جميلة لا تحمل أي من ملامح تقدمها في السن أو أي ملامح من المرض اللعين الذي تعيش به منذ سنوات.

سبق ونشرت شريهان كذلك صورة نادرة لها في حفل زفاف الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي وهي تصفف شعر هذه الأخيرة ونالت الصورة إعجاب محبيها.

كما نشرت صور تجمعها بشقيقها الموسيقار عمر خورشيد في ذكرى وفاته وذكرت الناس بتعليقها عن أن وفاته ستظل غامضة وسببها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وكانت أخر الصور التى نشرتها هو صورتها بالحجاب وبمجرد نشرها طالبها محبوها بالعودة لارتدائه خاصة وأنها بدت فيه مثل الملاك.

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