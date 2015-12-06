بالصور: ملكة جمال سيدات العالم.. لبنانية

فازت السيدة سيلفيا يمّين بلقب ملكة جمال سيدات العالم لعام 2015 أو ما يُعرف بملكة جمال سيدات الأرض (Mrs. Globe 2015) ‬خلال المسابقة التي أجريت في الصين مساء يوم السبت.

يمّين، وهي من زغرتا شمال لبنان، سحرت كل من شاهدها٬ وتمكنت من الفوز باللقب من خلال جمالها وذكائها.

في المقابل٬ تستعد كلّ من ملكة جمال لبنان فاليري ابو شقرا ووصيفتها سينتيا سامويل لخوض مسابقتي ملكة جمال العالم في الصين وملكة جمال الكون في لاس فيغاس.