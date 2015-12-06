بالصور: هنا أنجبت كيم مولودها.. وهذا هو الإسم المتوقع

كعادتها، تتربع كيم كردشيان على عرش صفحات وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الصحفية، مع كل حركة وإطلالة. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمولودها الجديد الذي شغل العالم على مدى 9 أشهر؟!

بالفعل، لم يمر خبر إنجاب كردشيان لمولودها مرور الكرام، بل تصدر وبجدارة كافة المواقع، كما انهالات التعليقات بالملايين من قبل محبيها الذين هنأوها وزوجها المغني العالمي كانيي ويست بإستقبال مولودهما الذكر، الذي انضم إلى ابنتهما الوحيدة نورث ويست.

بداية، لم تكشف أي من المصادر تفاصيل خاصة بالمولود مثل الإسم والوزن، كما لم تكشف صورته، لأن كيم تحرص دائماً على تحويل اللحظات الثمينة في حياتها إلى "تجارة"، أي انها تبيع الصور التي ينتظرها الملايين وتتهافت عليها الصحف بهدف الـ "سكوب الإعلامي".

وبالرغم من عدم الإفصاح عن إسم ابن كيم وكانيي، فإن رواد موقع "تويتر" تسارعوا إلى تبادل الإقتراحات والأسماء، والإسم الذي حاز على موافقة أغلبهم كان "Easton".

وكانت كيم في شهر أيلول-سبتمبر الماضي قد أعلنت خلال حلقة من البرنامج الذي تقدمه Ellen DeGeneres أن "Easton" هو من الأسماء المقترحة، لانه يشبه اسم ابنتها، كما يشبه عائلة زوجها.

وكشفت صحيفة الـ daily mail البريطانية أن كردشيان أنجبت في مستشفى Cedars-Sinai بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، ووصلت كلفة الجناح الخاص بها إلى 4 آلاف دولار في الليلة الواحدة.

يشار إلى أن كيم كان من المتوقع أن تلد في 25 كانون الأول- ديسمبر أي ليلة عيد الميلاد، إلا أن وضعها الصحي أجبرها على الخضوع للولادة المبكرة.

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