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المتحدث باسم الرئاسة اليمنية سابقاً: اغيتال محافظ عدن محاولة لإقصاء رموز الدولة

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المتحدث باسم الرئاسة اليمنية سابقاً: اغيتال محافظ عدن محاولة لإقصاء رموز الدولة المتحدث باسم الرئاسة اليمنية سابقاً: اغيتال محافظ عدن محاولة لإقصاء رموز الدولة

المتحدث باسم الرئاسة اليمنية سابقاً، أسامة الشرمي

قال المتحدث باسم الرئاسة اليمينة سابقاً، أسامة الشرمي، إن عملية اغتيال محافظ عدن اليوم، من خلال استهداف سيارته بحي التواهي، تعد محاولة لإقصاء رموز العمل الإداري الذي يعول عليهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف الشرمي خلال مداخلة هاتفية له على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي مُحمد عبد الله، أنّ المستهدف الرئيسي من عملية اغتيال محافظ عدن، هو العمل المؤسسي.

وأوضح الشرمي أن الرئيس اليمني تربطه بمحافظة عدن علاقات قوية، لافتاً الي أن الاجتماع الطاريء الذي عقد اليوم، جاء بهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة وتحدي كافة الظروف من أجل دعم مسيرة البلاد نحو الاستقرار.

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