بدء فعاليات الدورة العربية الحادية عشر لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، البطولة العربية الحادية عشر لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور محمد رأفت الأمين العام المساعد لإتحاد الجامعات العربية.

وأعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عن سعادته باستقبال محافظة قنا للوفود المشاركة في الدورة العربية داعيًا الوفود إلى التعاون وتحقيق هدف الدورة الأساسي وهوالتواصل بين طلاب الجامعات، ومؤكدًا على أهمية المنافسة الشريفة التي تضفى على الدورة جوًا رائعًا.

وأشار الدكتور محمد رأفت، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، إلى تاريخ إنشاء اتحاد الجامعات العربية، موضحًا الهدف من إنشاءه يتمثل فى الإهتمام بالتعليم والبحث العلمي والأنشطة الطلابية للجامعات العربية.

وأكد رئيس الجامعة على أن الشباب هم قادة المستقبل، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتآلف والتكاتف بين شباب الجامعات وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من اللقاءات الشبابية، والتي اعتادت جامعة جنوب الوادي على تنظيمها سنويًا.

وأضاف الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على إصرار جامعة جنوب الوادي على تنظيم اللقاءات الطلابية بصفة دورية ومنها الدورة العربية لخماسيات كرة القدم والتي تنطمها جامعة جنوب الوادي للعام الحادي عشر على التوالي، مؤكدًا على أن الجامعة ستنظم الملتقى الفني للجامعات بعد أربعة أعوام من الانقطاع.

تضمنت فقرات الإفتتاح طابور عرض للجامعات المشاركة وفقرات رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية وعرض للكاراتية وعروض فنية متنوعة.