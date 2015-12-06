وزير الخارجية يستقبل ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية يوم الأحد 6 ديسمبر الجارى كلًأ من السيدة مولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة التجارة بأديس أبابا، والسيدة هيروت ولدمريم نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن شكرى أكد خلال اللقاء على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية الإثيوبية، وعلى الدور الهام والمحورى الذى تضطلع به وفود الدبلوماسية الشعبية فى تعزيز التفاهم بين الدول وتحقيق التواصل المجتمعى على كافة المستويات، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز إجراءات بناء الثقة.

وأضاف أبو زيد، بأن اللقاء اتسم بقدر كبير من الود، وأن ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبى أعربتا عن سعادة الشعب الاثيوبى بأكمله بالتقدم المحرز على مسار العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا، وما يلحظونه من إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتيى الدولتين تستهدف تعزيز التفاهم المشترك وتحقيق مصالح الدولتين بما يخدم الشعبين المصرى والأثيوبى، ومصالح شعوب القارة الأفريقية بأكملها.