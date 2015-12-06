فيورنتينا يفوز على أودينيزي وينتزع وصافة الكالتشيو

(إفي): أكرم فيورنتينا ضيافة أودينيزي وقفز لوصافة الكالتشو بعدما اكتسحه بثلاثية نظيفة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ15 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري آ".

وتقدم المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش في النتيجة للفيولا في الدقيقة 26 من شوط المباراة الأول، بعدما اصطدمت بقدمه تسديدة مواطنه ميلان باديلي من خارج منطقة الجزاء لتغير اتجاهها وتتهادى داخل شباك الحارس اليوناني لأودينيزي، أوريستيس كارنيزيس.

وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة كالينيتش داخل المنطقة، حولها السلوفيني جوسيب إليتشيتش في الشباك بنجاح، قبل أن يختتم المدافع الأرجنتيني وقائد الفريق، كريستيان رودريجيز، ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 86 بعدما ارتقى برأسه لركنية فيدريكو برناردسكي ويضعها في الشباك بشكل رائع.

وبالهدف الذي أحرزه كالينيتش، ارتفع رصيده من الأهداف للرقم 10 في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف الأرجنتيني جونزالو إيجواين صاحب الـ14 هدفا.

واستغل الفيولا بذلك تعثر نابولي الذي عاد من ملعب بولونيا بهزيمة مباغتة (3-2) لينقض على المركز الثاني بعدما رفع رصيده لـ32 نقطة، وبفارق نقطة خلف المتصدر إنتر ميلانو، ومثلها أمام نابولي الذي تراجع للمركز الثالث.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعبه "أتليتي أزوري إيطاليا" حقق أتالانتا فوزا مريحا على ضيفه باليرمو (3-0).

وتقدم أتالانتا بهدفين في شوط المباراة الأول عبر كل من الأرجنتيني جيرمان دينيس في الدقيقة 18 ونيكولو تشيروبين في الدقيقة 25 ، قبل أن يختتم مارتين دي روون ثلاثية اصحاب الأرض في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، على الرغم من لعبهم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 بعد طرد جوليو ميجلياشيو بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتالانتا للنقطة 24 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد باليرمو عند 15 نقطة في المركز الـ17.

وعاد إمبولي من ملعب هيلاس فيرونا بفوز صعب بهدف نظيف حمل توقيع أندريا كوستا في الدقيقة 61.

وارتفع بهذا الفوز رصيد إمبولي للنقطة 21 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند ست نقاط يتذيل بها قاع الترتيب.

وحقق كييفو فيرونا انتصارا مثيرا جاء في الرمق الأخير من المباراة على حساب مضيفه فروسينوني بهدفين نظيفين.

وتقدم الضيوف في النتيجة عبر ألبرتو بالوتشي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء قبل أن يضاعف ريكاردو ميجيوريني النتيجة لكييفو بهدف في الدقيقة الثالث من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في الوقت الذي لعب فيه الفريق منقوصا من لاعب، سيميوني بيبي، الذي خرج مطرودا بالبطاقة الحمراء في نفس الدقيقة.

وبذلك يضيف كييفو فيرونا ثلاث نقاط غالية لرصيده ليصبح 19 في المركز الـ11 ، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.