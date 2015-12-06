لوكا توني يضع حدا لمسيرته الكروية

أعلن لوكا توني، المهاجم الإيطالي المخضرم لفريق هيلاس فيرونا، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

لوكا توني يخوض الموسم الثالث مع فيرونا، لكنه لا يشارك هذا الموسم بصفة مستمرة، فلم يسجل إلا هدف واحد في 5 مباريات فقط خاضها ببطولة الدوري من أصل 15.

وخسر فيرونا أمام إمبولي بهدفين مقابل هدف، لتزداد وضعية الفريق تعقيدا، بما أنه يحتل المركز الأخيرة في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

وعقب المباراة، أعلن توني أن هذا الموسم سيكون هو الأخير له مع كرة القدم، وأنه سيعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

لوكا توني قدم الموسم الماضي أداءا مبهرا، أهله للحصول على جائزة هداف الدوري الإيطالي برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

وخاض صاحب الـ 38 عاما، 47 مباراة دولية في مسيرته مع منتخب إيطاليا، سجل فيهم 16 هدفا، وكان أحد أعضاء الفريق الحاصل على لقب كأس العالم 2006 بألمانيا.