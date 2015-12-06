بالفيديو – الأهلي يتعادل مع الصفاقسي في ودية قوية ومثيرة

تعادل الأهلي أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل فريق في لقاء ودي مثير خلال معسكر الأهلي في الإمارات.

وجاءت المباراة قوية للغاية على مدار الشوطين. فكاد الأهلي أن يفوز وحمى شريف إكرامي مرمى الفريق أمام انتصار الصفاقسي.

الصفاقسي تقدم سريعا في النتيجة بعد مرور 3 دقائق فقط بهدف بالخطأ من محمد نجيب.

بينما رد مدافع الصفاقسي الجميل لمحمد نجيب بعدما حول عرضية مؤمن زكريا في مرمى فريقه.

الأكثر تتويجا في العالم

قبل انطلاق المباراة احتفلت جماهير الأهلي في المدرجات بلقب الأكثر تتويجا في العالم.

ورفعت جماهير الأهلي من المدرجات لافته للتفاخر بلقب "الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم". الأهلي يتفوق على ميلان وريال مدريد وبرشلونة وبوكا جونيورز.

شاهد الداخلة

بداية سريعة

وبعد انطلاق المباراة مباشرة بأقل من 3 دقائق حول محمد نجيب عرضية ظهير الصفاقسي بالخطأ في مرمى شريف إكرامي ليعلن عن تقدم الفريق التونسي.

شاهد الهدف

وفي الدقيقة 11 ومن كرة ساقطعة سدد عمرو جمال بقوة على مرمى الصفاقسي قبل أن يتألق رامي الجريدي حارس مرمى الفريق التونسي.

وواصل عمرو جمال تشكيل خطورة الأهلي على مرمى الصفاقسي ولكن هذه المرة بتسديدة بالقدم اليسرى نادره من مهاجم الفريق ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

شاهد اللقطة

لمسة غالي ورد الجميل

وبعد مرور نصف ساعة و5 دقائق من المباراة أدرك الأهلي هدف التعادل.

لمسة رائعة من حسام غالي إلى مؤمن زكريا. والأخير يفضل التمرير لعمرو جمال عن التسديد ولكن مدافع الصفاقسي يرفض ذلك ليحول الكرة إلى مرماه.

شاهد الهدف

لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل الإيجابي 1-1.

شوط مثير وفرص بالجملة

الإثارة تواصلت في الشوط الثاني من جانب الأهلي وكذلك الصفاقسي التونسي.

عبد الله السعيد يشكل خطورة معتادة من الأهلي على مرمى الفريق التونسي بتسديدات رائعة وتفاهم كبير مع مؤمن زكريا.

وكاد السعيد أن يسجل هدفا ولا أروع ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وقبل ذلك تألق شريف إكرامي مرتين ليحمي مرمى الأهلي من صاروخ صفاقسي ومن تسديدة علي معلول.

ومع اقتراب نهاية المباراة كاد عماد متعب أن يخطف الفوز للأهلي بعد انفراد صريح ولكن حارس الصفاقسي تألق وأبعد الفرصة.

لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الأهلي قد قص شريط مبارياته الودية في الإمارات بالفوز على فريق دبي الإماراتي 4-0.