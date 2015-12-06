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رسمياً.. تعداد سكان مصر يصل إلى 90 مليون نسمة

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رسمياً.. تعداد سكان مصر يصل إلى 90 مليون نسمة رسمياً.. تعداد سكان مصر يصل إلى 90 مليون نسمة
بلغ تعداد السكان فى رسميا ، إلى 90 مليون نسمة فى تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساء اليوم الأحد ، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت الشاشة العملاقة بشارع صلاح سالم أعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، الرقم الحالى والذى وصل لـ 90 مليون وسط اهتمام إعلامى واسع.

وأكدت أحدث الإحصائيات ، أن معدل الزيادة الطبيعية تطور خلال عام 2000-2014، لترتفع إلى 2.52% بعد أن كانت فى عام 2000 تمثل 2.11%.

وتوضح المؤشرات، أن معدلات الزيادة بدأت فى التراجع بداية من عام 2001، وكانت 2.05% واستمر التراجع فى الزيادة حتى وصل فى عام 2007 إلى 1.94%، ثم بدأ المؤشر فى الارتفاع حتى وصل إلى ذروته فى منتصف عام 2012 وبلغت النسبة 2.55% لتنخفض مجددا فى عام 2014.

وتأتى محافظة القاهرة ، أكبر المحافظات بنسبة 10.6%، بعدد سكان 9.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بتعداد 7.8 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية بتعداد 6.6 مليون نسمة، وتعتبر محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانا ويبلغ عدد سكانها نحو 173 ألف نسمة، تليها محافظة الوادى الجديد بمقدار 230 ألف نسمة.

وكان عدد السكان قد بلغ 89 مليون نسمة فى شهر يونيو الماضى، مما يعطى مؤشرا إلى أن زيادة المليون الأخيرة قد تمت فى أقل من 6 أشهر، ويعتبر المعدل السكانى فى مصر أكبر خمسة أضعاف من المعدل بالدول المتقدمة، حوالى ضعف معدل الدول النامية.

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مصر 365

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