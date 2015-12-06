إغلاق باب التصويت فى أول أيام إعادة الانتخابات بأربعة دوائر

أغلقت مساء اليوم “الأحد” أبواب اللجان الفرعية بدائرة الرمل بالإسكندرية – التي كانت من ضمن لجان المحافظة بالمرحلة الأولى وصدر قرار قضائي بإعادة الانتخابات بها – أبوابها بعد إنهاء آخر الموجودين بحرم المقرات الانتخابية إدلائهم بأصواتهم في اليوم الأول؛ علي أن تواصل عملية التصويت غداً الأثنين في ثاني أيام التصويت.

وتتولي القوات المسلحة بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية عملية تأمين المقرات الانتخابية البالغ عددها 84 مقراً تضم 301 لجنة فرعية بالدائرة؛ يحق فيها التصويت لـ 647 ألفاً و88 ناخباً؛ وتمثل الدائرة ثاني أكبر الدوائر الانتخابية بالمحافظة – من حيث من يحق لهم التصويت، بعد دائرة المنتزه أول.

وشهد الإقبال من الناخبين علي اللجان الانتخابياً انخفاضا في الساعات الصباحية وإقبال متوسط بعد فترة الراحة، لتشهد إقبالاً متوسط علي عدد من اللجان الفرعية.

يذكر أن 67 مرشحاً يتنافسون اليوم بدائرة الرمل بعد حذف أسم أحد المرشحين من الكشوف الانتخابية بقرار قضائي؛ فيما تضم المنافسات بين مستقلين وممثلي أحزاب (الوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والنهضة، ومستقبل وطن، والنور، وحماة الوطن، وفرسان مصر، والحركة الوطنية المصرية، والريادة، ومصر بلدي، والمحافظين، ونهضة مصر).

أ ش أ