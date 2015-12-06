هيئة قضايا الدولة: الحكومة ليست ملزمة بسداد 1.76 مليار دولار لإسرائيل

قال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الحكم الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل لا يخص الحكومة المصرية، مضيفا: "ده نزاع بين شركات تجارية، والحكومة المصرية وهيئة قضايا الدولة الممثلة للدولة، ليست طرفا فيه".

وأضاف "عبداللطيف" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مع الإعلامى سيد على : "قضايا الدولة لم تحضر ولم تباشر هذا التحكيم، وبالتالى لسنا مُلزمين بدفع هذه الأموال، والمُلزم بدفع الأموال شركة إيجاس ، وليس الحكومة المصرية".

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