أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة قضايا الدولة: الحكومة ليست ملزمة بسداد 1.76 مليار دولار لإسرائيل

Google+ Print
هيئة قضايا الدولة: الحكومة ليست ملزمة بسداد 1.76 مليار دولار لإسرائيل هيئة قضايا الدولة: الحكومة ليست ملزمة بسداد 1.76 مليار دولار لإسرائيل
قال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الحكم الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل لا يخص المصرية، مضيفا: "ده نزاع بين شركات تجارية، والحكومة المصرية وهيئة قضايا الدولة الممثلة للدولة، ليست طرفا فيه".

وأضاف "عبداللطيف" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مع الإعلامى سيد على : "قضايا الدولة لم تحضر ولم تباشر هذا التحكيم، وبالتالى لسنا مُلزمين بدفع هذه الأموال، والمُلزم بدفع الأموال شركة إيجاس ، وليس الحكومة المصرية".


>- متحدث "الوزراء":لا صحة للأرقام المتداولة حول تعويض إسرائيل بـ1.76مليار دولار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»