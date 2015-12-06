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وزيرة الهجرة: مشكلات العمالة فى الخليج كثيرة جدًا ونعمل على حلها

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وزيرة الهجرة: مشكلات العمالة فى الخليج كثيرة جدًا ونعمل على حلها وزيرة الهجرة: مشكلات العمالة فى الخليج كثيرة جدًا ونعمل على حلها
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، إن مشكلات العمالة المصرية فى دول الخليج كثيرة جدًا سواء فى التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو شحن الجثامين، وغيرها من المشاكل المتراكمة، وتم إنشاء وزارة الهجرة لفتح هذه الملفات، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة لا تستطيع العمل بمفردها لذلك تنسق مع الوزارات المعنية.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن البرلمان الجديد قادم لمراقبة عمل الوزراء وتوصيل طلبات وطموحات وآمال المواطن فى الخارج، لذلك لابد من وجود علاقة مباشرة ما بين المواطن فى الخارج والبرلمان الذى يمثله.

وأشارت إلى أن المصريين فى الخارج عبارة عن شرائح متعددة وكل شريحة منهم لها طلباتها واحتياجاتها المختلفة، وأن من يهمها فى البداية هو العامل البسيط لذلك كانت أولويات زيارتها لهذه الشريحة.

وتابعت: "الجالية الفلبينية فى الخارج واخده حقها تالت ومتلت، لذلك التقيت السفيرة الفلبينية بمصر داخل مكتبها فى الوزارة للتعرف على الآلية التى يعملون بها لحماية مواطنيهم فى الخارج" لافتة إلى أن الحالات الطارئة التى يتعرض لها المواطن المصرى بالخارج تحتاج إلى تحرك سريع وفورى من الدولة.

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مصر 365