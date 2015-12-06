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فاطمة ناعوت لـ"أخر النهار:"بشرفى اللى اشتروا أصوات الناس هاينشروا الفقر"

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فاطمة ناعوت لـ"أخر النهار:"بشرفى اللى اشتروا أصوات الناس هاينشروا الفقر" فاطمة ناعوت لـ"أخر النهار:"بشرفى اللى اشتروا أصوات الناس هاينشروا الفقر"
هاجمت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، أصحاب الرشاوى الانتخابية والمال السياسى، قائلة :"أقسم بشرفى اللى اشتروا أصوات الناس عمرهم ما هايشتغلوا على ملف الفقر، وهايستفيدوا من الفقر ويكرسوه"، واصفة: بيع الأصوات الانتخابية بـ"الدعارة".

وأكدت الكاتبة الصحفية فى حواره مع الإعلامى عادل حمودة، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن البطالة والفقر أخطر الملفات فى ، لافتة إلى أن بعض المرشحين اعترفوا باستخدامهم للمال السياسى فى العملية الانتخابية.

واعتبرت أن خصومها استغلوا "الثقافة السمعية" لتشويه صورتها وإسقاطها، مستطردة :" الكاتب بخيل جداً فى وقته، وكنت سأضحى بوقت كتاباتى لصالح تحويل الحقيقة وشرعنة الحلم من خلال البرلمان وصنع أجنحة له ليطير عبر تشريع أو مراقبة حكومة".

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مصر 365

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