فاطمة ناعوت لـ"أخر النهار:"بشرفى اللى اشتروا أصوات الناس هاينشروا الفقر"

هاجمت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، أصحاب الرشاوى الانتخابية والمال السياسى، قائلة :"أقسم بشرفى اللى اشتروا أصوات الناس عمرهم ما هايشتغلوا على ملف الفقر، وهايستفيدوا من الفقر ويكرسوه"، واصفة: بيع الأصوات الانتخابية بـ"الدعارة".

وأكدت الكاتبة الصحفية فى حواره مع الإعلامى عادل حمودة، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن البطالة والفقر أخطر الملفات فى مصر، لافتة إلى أن بعض المرشحين اعترفوا باستخدامهم للمال السياسى فى العملية الانتخابية.

واعتبرت أن خصومها استغلوا "الثقافة السمعية" لتشويه صورتها وإسقاطها، مستطردة :" الكاتب بخيل جداً فى وقته، وكنت سأضحى بوقت كتاباتى لصالح تحويل الحقيقة وشرعنة الحلم من خلال البرلمان وصنع أجنحة له ليطير عبر تشريع أو مراقبة حكومة".