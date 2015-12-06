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وزيرة الهجرة لـ"الحياة اليوم":"أنا قبطية بدافع عن الإسلام أكتر من أى حد"

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وزيرة الهجرة لـ"الحياة اليوم":"أنا قبطية بدافع عن الإسلام أكتر من أى حد" وزيرة الهجرة لـ"الحياة اليوم":"أنا قبطية بدافع عن الإسلام أكتر من أى حد"
علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، على التصريحات التى ذكرتها سابقا حول نشرها للإسلام الوسطى بالخارج قائلة :"أنا وزيرة قبطية ومصرية وبدافع عن الإسلام أكتر من أى حد لأن مهمتى أن أحمى المصريين المسلمين من أى أفكار متطرفة قد يتعرضون لها فى الخارج".

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، أن قانون الهجرة الجديد خاص بالمهاجرين لتنظيم عملية الهجرة، وتجريم الشأن الخاص بالهجرة غير الشرعية، مشددة على ـنها تهتم بهجرة القُصَر المصريين الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية والذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 18 عاماً.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أنها ستجرى زيارة غدا لمحافظة المنيا بالتعاون مع المحافظ لمناقشة خطورة الهجرة غير الشرعية خاصة وأن الكثير من الحالات تتسرب هذه المحافظة وكذلك كفر الشيخ، مشيره إلى أنها أضافت مادة بقانون الهجرة غير الشرعية تعاقب الأهل الذين يرغمون أبنائهم على السفر بهذه الطريقة.


>- وزيرة الهجرة: مشكلات العمالة فى الخليج كثيرة جدًا ونعمل على حلها

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