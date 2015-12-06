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اليهود يحتفلون بعيد «حانوكا».. والمستوطنون يقتحمون الأقصى.. و«فيس بوك» يشارك

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أرشيفية

احتفال – أرشيفية

بدأ اليهود، اليوم، الاحتفال بعيد الأنوار المعروف باسم عيد حانوكا، والذي يستمر لمدة 8 أيام حيث يبدأ من  الخامس والعشرين من شهر كيسليف حسب التقويم العبري.

ويحتفل اليهود بتدشين الهيكل الثاني لهم في القدس بعد تدنيس الأول خلال حكم السلوقيين.

وخلال أيام الاحتفال يشعل اليهود في كل يوم شمعة من الشمعدان الثماني المميزة لهم، حتى يكتمل إشعال الشمعات الثماني حيث يتلو اليهود الصلوات خلال مع إشعال كل شمعة.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهنئة لليهود في تلك المناسبة.

وخلال اليوم الأول للحانوكا اقتحم المستوطنون اليهود المسجد الأقصى، كما احتفل موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بهذا العيد.

حانوكا

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