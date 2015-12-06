أناقة اللون الأبيض على السجادة الحمراء في 2015

لقيت الفساتين البيضاء رواجاً كبيراً لدى نجمات السجادة الحمراء خلال 2015، إذ شاهدناها في العديد من الإطلالات الجذابة، في أبرز حفلات الموضة والفنون، على مدى هذا العام.

منذ أول شهور العام، كان اللون الأبيض خيار النجمات الأوّل؛ ففي حفلSAG Awards ، ظهرت ريس ويذرسبون Reese Witherspoon بفستان جميل وأنيق من أرماني Armani، بينما كان اللون الأبيض نجم السجادة الحمراء في حفل الأوسكار، إذ ارتدته جوليان مور Julianne Moore على فستان من شانيل Chanel، واختارته لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o بإطلالة لؤلؤية رائعة على السجادة الحمراء. وعلى الرغم من أن إطلالة الليدي غاغا Lady Gaga أثارت سخرية المتابعين، بسبب قفازاتها الحمراء، فإن فستان عز الدين عليا Azzedine Alaïa كان غاية في الأناقة والجمال.

فساتين سهرة مُبهرة استوحيها من هذه النجمة في موسم العطلات!

وقد تزيّنت نجمات حفل Met Gala، الذي يعتبر أبرز حفلات الموضة في العالم، بفساتين بيضاء، كان أجملها إطلالة النجمة الصينية زانغ زي Zhang Ziyi بفستان ملكي رائع؛ أمّا في مهرجان "كان" فكانت الفساتين البيضاء أجمل ما ظهر على سجادته الحمراء كإطلالة إيما ستون Emma Stone بفستان من ديورDior ، وإطلالة إليزابيث بانكس Elizabeth Banks الأنيق بفستان أنيق من ماركيزا Marchesa .

لا نجد مجالاً لحصر أجمل الإطلالات الأنيقة بالفساتين البيضاء في هذا العام، ولكننا جمعنا لك أجملها في الصور أعلاه، فشاهديها، وشاركينا برأيك.

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