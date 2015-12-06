نشرة ONA للفضائيات| عمرو الليثي يحتفل بذكرى ميلاد والده.. والفضائية المصرية تحتفل باليوبيل الفضي.. و«ظافر» ضيف CBC

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أثنى الاعلامى عمرو الليثى فى ذكرى ميلاد والده السينارست الكبير الراحل ممدوح الليثي، 10 ديسمبر الجاري، على ما قدمه من أعمال خالدة ستظل فى وجدان المشاهد المصرى فى ظل العصر الذهبى للدراما المصرية وريادة ماسبيرو وإنتاجه لعدد من الأعمال التاريخية والتى سيذكرها التاريخ .. للمزيد

قال محمود عبد السلام، رئيس قناة الفضائية المصرية، إن القناة تحتفل بمناسبة مرور 25 عاما علي بثها ( اليوبيل الفضي) 12 ديسمبر الجاري، ومن بين الضيوف الذين سيتم استضافتهم بمناسبة الاحتفالية عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية ريهام السهلي، والفنان إيمان البحر درويش، والإعلامي مفيد فوزي .. للمزيد

يحل الممثل التونسي، ظافر عابدين، والفنانة إيمان العاصي، ضيوفا على برنامج “الليلة دي”، الذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءًا.. للمزيد

تقدم شاشة صدي البلد برنامج جديد “من الشمال الي اليمين” من تقديم أحمد مجدي، وهو برنامج يهتم بشأن استعراض الصحافة العالمية لأبرز الأحداث والتغطيات العالمية الدولية، ومن المقرر بث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، علي أن تذاع أولي حلقات البرنامج الخميس 17 ديسمبر المقبل.. للمزيد

خصص الفنان محمد صبحي، الحلقة الخامسة من برنامجه “أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص” الذي يقدمه على شاشة” سي بي سي”، للحديث عن ” الاختيار ” في حياتنا الشخصية والسياسية والاجتماعية، وتحت عنوان “حادي بادي”، جسد صبحي قضية الاختيار في مسرحية، وضحت اختيار المسؤولين، والاختيار السياسي.

> كما جسد الفنان محمد صبحي، شخصية “عم أيوب” المعروفة، والتي جسدها قبل سنوات في مسرحية “الجوكر”، وظهر لتوضيح مدى ارتباك المشهد، وتردد المجتمع سياسيا في اختيار من يمثله.. للمزيد