الرئيس اليمنى يطالب القيادات العسكرية والأمنية بالعمل على استتباب الأمن

طالب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة عدن الاضطلاع بمسئولياتهم وواجباتهم فى استتباب الأمن والاستقرار فى المحافظة .

وأكد الرئيس هادى خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع القيادات العسكرية والأمنية والمحلية بعدن بعد اغتيال المحافظ أن محافظة عدن قدم أبناءها التضحيات ودحروا العصابات المسلحة للحوثيين وصالح الغادرة ، وأنها ترفض أية جماعات وأفكار دخيلة على الوطن والمجتمع .

وأوضح أن هناك قوى لا تريد لعدن والوطن السلم وتعمل كل ما بوسعها ومن خلال أدواتها الرخيصة لتعكير المشهد ، فى محاولة منها لبعثرة الأوراق . .وأكد أن مصير تلك القوى فى النهاية الفشل ، وكما كانت على الدوام ..وستنتصر فى النهاية إرادة الشعب لتعرى بوضوح تلك الوجوه الظلامية القبيحة ومن يتستر خلفها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدى للمتآمرين ، حضر الاجتماع اللواء صالح عبيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية ، ومحمد الشدادى نائب رئيس مجلس النواب ، واللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدكتور محمد قباطى وزير الإعلام ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين .