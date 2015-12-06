مقتل العشرات من تنظيم داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف

لقى العشرات من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف لطيران التحالف الدولى فى محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى شمال وغربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الأحد أن طيران التحالف نفذ 12 طلعة جوية ، أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين فى الرمادى والخالدية والبغدادى بالأنبار والشرقاط بصلاح الدين وسنجار فى نينوي.. فيما نفذ الطيران العراقى 45 طلعة جوية بمختلف قواطع العمليات لاستهداف داعش واسناد القوات البرية.

وأشارت إلى أن طيران الجيش العراقى استهدف موقعا لتنظيم داعش فى منطقة جبال مكحول ، أسفر عن مقتل 6 إرهابيين وتدمير سيارة مزودة بمدفع عيار 37 مم، وأخرى مزودة برشاش أحادي.. كما تمكن طيران الجيش من قصف تجمع لعناصر داعش فى أطراف تلال مكحول أسفر عن مقتل 15 إرهابيا وتدمير مفرزة "هاون".

وتمكنت قوة من فرقة الرد السريع من قتل 5 إرهابيين بقصف صاروخي، كما قتلت 9 من مسلحى داعش بمنطقة وفككت العديد من العبوات الناسفة التى زرعها التنظيم فى منطقة"حصيبة" شرقى الرمادى .

وعثرت القوات العراقية بالمحور الغربى من مدينة الرمادى على أسلحة وقذائف (آر بى جى 7) فى منطقة حى الزيتون، فيما دمر طيران القوة الجوية العراقى من تدمير تجمعات لمسلحى داعش بقطاع عمليات الأنبار.. كما تمكن طيران التحالف من قتل 12 إرهابيا وتدمير معمل لتفخيخ السيارات ورشاش ثقيل ومواقع قتالية للتنظيم فى مدينة الرمادى .

على صعيد آخر، انفجرت عبوة ناسفة مساء اليوم مستهدفة دورية للشرطة الاتحادية لدى مرورها فى قضاء أبو غريب غربى العاصمة بغداد، مما أسفر عن إصابة ستة من قوات الشرطة، وتم نقلهم للمستشفى.