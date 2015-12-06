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العراق يمهل تركيا 48 ساعة للانسحاب من الموصل وتهددها باللجوء لمجلس الأمن

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العراق يمهل تركيا 48 ساعة للانسحاب من الموصل وتهددها باللجوء لمجلس الأمن العراق يمهل تركيا 48 ساعة للانسحاب من الموصل وتهددها باللجوء لمجلس الأمن

>أعلن المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى العراق ،اليوم الأحد، خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى، أن من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة وبضمنها اللجوء لمجلس الأمن الدولى فى حال عدم انسحاب القوات التركية من الموصل خلال 48 ساعة.

وجدد المجلس بحسب بيان لمكتب العبادى: "موقف العراق الرافض لدخول قوات تركية الى الأراضى العراقية الذى حصل دون موافقة ولا علم العراقية واعتبره انتهاكا للسيادة وخرقا لمبادىء حسن الجوار ".

وقال إن " من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة وبضمنها اللجوء لمجلس الأمن الدولى فى حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة ".

تاتى هذه الخطوة بعد مرور يوم على قيام الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركى لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج "على دخول قوات بلاده إلى الموصل" .

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مصر 365

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