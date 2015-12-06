عاجل | بيان من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة ،تعرف حالة الطقس لتجنبك من الأمراض

في بيان من هيئة الأرصاد الجوية ، يفيد بإن حالة الطقس سوف تسوء وتستمر استمرار انخفاض درجات الحرارة بنسبة كبيرة جداً خلال الأيام القادمة ، في كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري .

فسوف يسود طقس مائل للبرودة في وقت النهار وشديد البرودة ليلا ، ويمكن أن يصل إلى درجة الصقيع على بعض المحافظات.

كما صرحت الهيئة بأن درجات الحرارة المنخفضة ، سوف تصحبها زيادة كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة .

مما سودي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية مثل

الإسكندرية مطروح السواحل الشرقية مثل ( مدينتي رفح المصرية والعريش ).

مما يؤدي إلى زيادة في برودة الطقس ويصحبها نشاط رياح شديدة ، والذي تسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية ، على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ولمدة أسبوع.

وأضافت الهيئة أنه بداية ونهاية لأي فصل ، يبدأ المناخ في التغير ، بعدها بـ10 أو 15 يوما تقريبا ، كما يؤكد أن ذلك يرجع بأن النصف الثاني من فصل الخريف على مصر خاصة الأيام الأخيرة منه يأخذ سمات عديدة من فصل الشتاء.

شبكةعيونالإخبارية

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