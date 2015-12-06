أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

عاجل | بيان من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة ،تعرف حالة الطقس لتجنبك من الأمراض

Google+ Print
عاجل | بيان من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة ،تعرف حالة الطقس لتجنبك من الأمراض عاجل | بيان من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة ،تعرف حالة الطقس لتجنبك من الأمراض

في بيان من هيئة الأرصاد الجوية ، يفيد بإن حالة الطقس سوف تسوء وتستمر استمرار انخفاض درجات الحرارة بنسبة كبيرة جداً خلال الأيام القادمة ، في كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري .

فسوف يسود طقس مائل للبرودة في وقت النهار وشديد البرودة ليلا ، ويمكن أن يصل إلى درجة الصقيع على بعض المحافظات.

كما صرحت الهيئة بأن درجات الحرارة المنخفضة ، سوف تصحبها زيادة كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة .

مما سودي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية مثل

الإسكندرية مطروح السواحل الشرقية مثل ( مدينتي رفح المصرية والعريش ).

مما يؤدي إلى زيادة في برودة الطقس ويصحبها نشاط رياح شديدة ، والذي تسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية ، على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ولمدة أسبوع.

وأضافت الهيئة أنه بداية ونهاية لأي فصل ، يبدأ المناخ في التغير ، بعدها بـ10 أو 15 يوما تقريبا ، كما يؤكد أن ذلك يرجع بأن النصف الثاني من فصل الخريف على خاصة الأيام الأخيرة منه يأخذ سمات عديدة من فصل الشتاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة