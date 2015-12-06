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الأهلي يتعادل مع الصفاقسي التونسي (1 -1) في مباراتهما الودية

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الأهلي يتعادل مع الصفاقسي التونسي (1 -1) في مباراتهما الودية الأهلي يتعادل مع الصفاقسي التونسي (1 -1) في مباراتهما الودية

الأهلي والصفاقسي

 

انتهت  مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الصفاقسي التونسي بالتعادل  بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب نادي الصول الإماراتي، وذلك في إطار معسكر الأهلي في دبي، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

الهدفان من أخطاء الدفاع فى الفريقين، حيث تقدم الصفاقسي  بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد نجيب مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، و تعادل الأهلي في الدقيقة 35 عبر مؤمن زكريا الذي سدد الكرة لتصطدم بقدم أحد مدافعي الصفاقسي وتتحول إلى الشباك.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة والاستعداد لاستكمال المشوار في بطولة الدوري، حيث سيواجه فريق سموحة يوم 17 ديسمبر الجاري.

 

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