خايف تروح للدكتور..نظام وقائى يقلل حشو الأسنان بنسبة 50%

تسوس الأسنان من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون، لكن نسبة كبيرة من الأشخاص يخافون من الذهاب إلى طبيب الأسنان أو حشو أسنانهم .

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" أن العلماء وجدوا وسيلة جديدة لعلاج التسوس، من خلال نظام إدارة تسوس الأسنان، وذلك بطريقة وقائية تقلل من التسوس وتجنب نصف المرضى حشو الأسنان.

يقول الباحثون فى جامعة سيدنى أنه تم التوصل لوسيلة سريعة جدا لحشو الأسنان، باتباع بعض الخطوات البسيطة التى من خلالها يتم وقف التسوس، وذلك بوجود دمج شامل بين تنظيف الأسنان بالفرشاة واتباع نظام غذائى صحى مع تطبيق منتظم لطلاء وقائى، مما يخفض الحاجة لحشو الأسنان بنسبة تصل إلى النصف.

وحسب التقرير، قال ويندل إيفانز الذى قاد المشروع لمدة سبع سنوات، إن حشو الأسنان ليس مطلوبا فى العديد من حالات تسوس الأسنان، حيث ركزت الأبحاث على علاج التسوس فى وقت مبكر ووقف تسوس الأسنان قبل التفاقم، وبشكل تقليدى يقوم أطباء الأسنان بالحفر والحشو للاستغناء عن تسوس الأسنان من خلال تشكيل تجويف بالأسنان.

قال البروفسيور إيفانز أنه حان الوقت لحدوث تغيير فى طب الأسنان، وأن هذا البحث يحدث تحول كبير فى تغيير الطريقة التى يقوم بها الأطباء واتباع نهج وقائى له فوائد كبيرة مقارنة بالممارسات الحالية .

وأشار إيفانز أن علاج نصف المرضى باستخدام نظام إدارة تسوس الأسنان، بديلا لحشو الأسنان، وذلك عن طريق استعمال طبيب الأسنان كميات عالية من الفلورايد على سطح الأسنان، وتنظيف الأسنان مرتين يوميا فى المنزل بمعجون أسنان يحتوى على الفلورايد مع تجنب الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، فينتج عنه إيقاف تسوس الأسنان وجعل الأسنان أكثر صلابة وخفض الحاجة لحشو أو ملء الأسنان .