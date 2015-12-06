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السيسي: يجب تنسيق الجهود العربية رسميًا وشعبيًا لحماية التراث الأثري

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السيسي: يجب تنسيق الجهود العربية رسميًا وشعبيًا لحماية التراث الأثري السيسي: يجب تنسيق الجهود العربية رسميًا وشعبيًا لحماية التراث الأثري

 

الرئيس عبدالفتاح

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر منتدى الفكر العربي،  يجب على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  تفعيل عقد اجتماعي جديد يُعلي من قيم المواطنة ويحترم الآخر، بالإضافة  إلى تنسيق الجهود العربية على المستوى الرسمي والشعبي لحماية التراث الأثري، كما وجّه السيسي  إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن ومنها اليونسكو.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن صعود الجماعات الراديكالية والإرهابية والتي تنشر الفكر التكفيري، يهدد الوحدة الوطنية العربية، ويؤثر سلبًا على الثقافة والمثقفين العرب.

أضاف السيسي، خلال كلمته بالمنتدى الذي يتم بمشاركة ورعاية الأمير الحسن بن طلال، في الأردن، لمناقشة الاقتصاد العربي وآليات تمكين الشباب في المستقبل، أنه يتعين تفعيل جامعة الدول العربية وحشد الطاقات لدعمها وذلك سيكون دعمًا لمشروع التكامل المنشود من أجل إحداث نقلة نوعية في العقل والفكر العربي.

متابعة: هشام عواض

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