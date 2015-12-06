محافظ الشرقية يطالب النواب الجدد بالاهتمام بقانون الإدارة المحلية

أعلن الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أنه خصص إدارة تحت إشرافه مختصة بطلبات أعضاء مجلس النواب، لمتابعة مشكلاتهم وطلباتهم.

جاء ذلك خلال كلمة عبد السلام، فى الحفل الذى أقامه نادى الشرقية الرياضى، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى والشخصيات العامة، لتوديع فريق الهوكى قبل سفره للمشاركة فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى تكريم نواب المحافظة.

وطالب عبد السلام، بضرورة الاهتمام بقانون الإدارة المحلية، وأن يحمله النواب على عاتقهم من أجل منح اختصاصات للمحافظين من شأنها تسهيل عملهم لخدمة المواطنين، قائلاً: "المواطن بيمسك فى هدوم المحافظ من أجل طريق وهو لا يملك إصدار قرار لذلك" مقترحًا تخصيص اجتماع شهرى مع النواب لبحث مشكلات المحافظة.