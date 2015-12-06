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السيسي: التحديات التي نواجهها تهدد وجود الدول العربية

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السيسي: التحديات التي نواجهها تهدد وجود الدول العربية السيسي: التحديات التي نواجهها تهدد وجود الدول العربية

الرئيس عبد الفتاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر منتدى الفكر العربي، على أهمية  تعزيز  الاستثمار العربي المشترك للاسفادة من العمالة المدربة، وذلك من أجل تعزيز الصناعة العربية وللنهوض بالقطاعات الأخرى مثل الزراعة.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالمنتدى الذي يتم بمشاركة ورعاية الأمير الحسن بن طلال، في الأردن، لمناقشة الاقتصاد العربي وآليات تمكين الشباب في المستقبل، قائلًا: “إن التحديات التي  نواجهها  تهدد وجود كيانات الدول العربية، كما أكد على ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة، حيث تتخذ و  خطوات جادة تجاه هذا الهدف”، مؤكدًا أننا بحاجة إلى تحديد مصادر التهديد للأمن القومي العربي.

وأضاف السيسي، أن الوصول لهدف التكامل  العربي يتطلب التحقيق من التكامل  السياسي العربي، و يجب تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية وتعزيز التعاون الثنائي بين الدول العربية.

متابعة: هشام عواض

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