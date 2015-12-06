طرح عقار الكلاتازيف الأجنبى نهاية الأسبوع فى 40 مركزا للكبد و5 مستشفيات

أكد الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم طرح عقار "الكلاتازيف" الأجنبى بمراكز الكبد نهاية الأسبوع الجارى، مضيفا أن المثيل المصرى سيطرح فى يناير المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدواء لازال فى هيئة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة، موضحا أنه سيتم طرح 29 ألف علبة، سيتم توفيرهم وصرفهم لمرضى فيروس سى مع نهاية الأسبوع الجارى.

وأوضح أن الدواء الجديد، سيتم توزيعه على 40 مركزا بدلا من 37 مركزا، بالإضافة إلى 5 مراكز، تابعة للمستشفيات الجامعية، بعدد 45 مركز تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية سيتم توفير العلاج بهم وصرفة للمرضى.

وأوضح الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن عقار الكلاتازيف الذى سيتم صرفه فى مراكز العلاج يتم طرحه فى أوروبا باسم "الدكلانزا".

وكان الدكتور يحى الشاذلى قد أعلن من قبل أن هناك 25 ألف علبة أخرى سيتم الإفراج عنها وطرحها فى مرحلة اخرى لاحقة لعلاج جميع مرضى فيروس سى بالعقار الجديد.

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