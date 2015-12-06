أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طرح عقار الكلاتازيف الأجنبى نهاية الأسبوع فى 40 مركزا للكبد و5 مستشفيات

Google+ Print
طرح عقار الكلاتازيف الأجنبى نهاية الأسبوع فى 40 مركزا للكبد و5 مستشفيات طرح عقار الكلاتازيف الأجنبى نهاية الأسبوع فى 40 مركزا للكبد و5 مستشفيات
أكد الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم طرح عقار "الكلاتازيف" الأجنبى بمراكز الكبد نهاية الأسبوع الجارى، مضيفا أن المثيل المصرى سيطرح فى يناير المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدواء لازال فى هيئة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة، موضحا أنه سيتم طرح 29 ألف علبة، سيتم توفيرهم وصرفهم لمرضى فيروس سى مع نهاية الأسبوع الجارى.

وأوضح أن الدواء الجديد، سيتم توزيعه على 40 مركزا بدلا من 37 مركزا، بالإضافة إلى 5 مراكز، تابعة للمستشفيات الجامعية، بعدد 45 مركز تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية سيتم توفير العلاج بهم وصرفة للمرضى.

وأوضح الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن عقار الكلاتازيف الذى سيتم صرفه فى مراكز العلاج يتم طرحه فى أوروبا باسم "الدكلانزا".

وكان الدكتور يحى الشاذلى قد أعلن من قبل أن هناك 25 ألف علبة أخرى سيتم الإفراج عنها وطرحها فى مرحلة اخرى لاحقة لعلاج جميع مرضى فيروس سى بالعقار الجديد.


>"الدواء حق" مبادرة لمواجهة أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة.. محمد الجارحى صاحب المبادرة: العلاج قضية أمن قومى ولا علاقة له بالانتماء السياسى.. و"اليوم السابع" تدعم الفكرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365