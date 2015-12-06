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ننشر أول صور للقاء محافظ البنك المركزى بالمستشار هشام جنينة

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ننشر أول صور للقاء محافظ البنك المركزى بالمستشار هشام جنينة ننشر أول صور للقاء محافظ البنك المركزى بالمستشار هشام جنينة
ينشر اليوم السابع صورا حصرية ، عن اللقاء الذى جمع طارق عامر محافظ البنك المركزى والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم الأحد.
>وكانت مصادر كشفت لـ"اليوم السابع" ، عن الزيارة التى قام بها محافظ البنك المركزى عصر اليوم، لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

فيما قال أسامة المراغى المستشار الإعلامى للجهاز، أن الزيارة كانت ودية، ولم تتطرق بشكل رسمى إلى أى من القضايا المشتركة بين البنك المركزى وجهاز المحاسبات.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار جنينة كان من أول المهنئين بتولى طارق عامر محافظ للبنك المركزى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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