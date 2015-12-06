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بالفيديو.. جندى روسى يوجه سلاحه باتجاه اسطنبول أثناء عبور مضيق البوسفور

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بالفيديو.. جندى روسى يوجه سلاحه باتجاه اسطنبول أثناء عبور مضيق البوسفور بالفيديو.. جندى روسى يوجه سلاحه باتجاه اسطنبول أثناء عبور مضيق البوسفور
وجه جندى من قوات البحرية الروسية، قاذف صاروخ (سطح – جو) باتجاه مدينة اسطنبول التركية لدى عبور سفينته الحربية مضيق البوسفور اليوم الأحد.

ونشرت قناة "أن تى فى" لقطات للجندى الروسى وهو يحمل القاذف على كتفه فى موضع إطلاق خلال عبور سفينة الإنزال الروسية "سيزر كونيكوف" قبالة سواحل مدينة اسطنبول لدى إبحارها من البحر الأسود إلى بحر مرمرة.

وتشهد العلاقات بين روسيا وتركيا توترًا شديدًا عقب قيام الأخيرة بإسقاط طائرة حربية روسية فى الشهر الماضى، وقامت موسكو بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

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مصر 365

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