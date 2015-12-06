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فيديو | «ميدو»: لا أعترف بأي «ثورة» و«أبو تريكة» أحد أسلحة «الإخوان»

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فيديو | «ميدو»: لا أعترف بأي «ثورة» و«أبو تريكة» أحد أسلحة «الإخوان» فيديو | «ميدو»: لا أعترف بأي «ثورة» و«أبو تريكة» أحد أسلحة «الإخوان»

أحمد حسام ميدو

هاجم أحمد حسام “ميدو”، المدير الفنى لنادي الإسماعيلى، محمد أبو تريكة نجم الأهلى السابق، قائلاً: “أبو تريكة كان أحد أسلحة جماعة الإخوان وكان يعلم تماما ما يفعل بتوصيله رسائل”.

وأوضح ” ميدو” خلال حواره لقناة “حنبعل” التونسية، أن ما حدث فى خلال 25 يناير مؤامرة وليست ثورة، مشيرًا إلى أن السويدى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان جلس احتياطيا له 18 شهراً فى أياكس أمستردام الهولندى.

وعن سؤاله عن إذا كان “أبو تريكة ” أحد أسلحة جماعة الإخوان؟ فهل ” ميدو” أحد أسلحة النظام الحالي ؟، أجاب ميدو قائلًا ” النظام الحالي أن لديه أخطاء كثيرة “، مؤكدًا عدم اعترافة بـ«الثورة»، مستشهدًا بأن حال الشارع المصري أفضل كثيرًا قبل الثورة، ” مصر كان فيها مؤامرة وليست ثورة ” .

وأضاف “ميدو” المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، : “لو كنت أهلاويا لصنعوا لى تمثالا أمام الأوبرا.. ولن أدرب الأهلى”.مؤكدًا عدم تأخره يومًا على الوطنى، مشيرًا إلى أن “المنتخب ليس الأهلي والزمالك فقط “.

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